Son dakika! DENİZLİ Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı
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Son dakika! DENİZLİ Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltıDENİZLİ'de telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi operasyonla gözaltına alındı.

26.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:57

Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı

DENİZLİ'de telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi operasyonla gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri telefon üzerinden eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda biri kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! DENİZLİ Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı

Kaynak: DHA

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