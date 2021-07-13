Son dakika: Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika: Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika: Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek için bölgeye gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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