Son dakika... Denizli'nin 2 ilçesinde kaçakçılara 2 operasyon; 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'de tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ilçede operasyon düzenlendi.

Denizli'de tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ilçede operasyon düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik Honaz ve Çivril ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 3 şüphelinin yanı sıra 10 bin makaron, 3 bin 880 adet dolma sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün, 139 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 28 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı