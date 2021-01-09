Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Denizli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

Denizli ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çivril ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik 2 aylık teknik takibin ardından ilçedeki 9, İzmir'deki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı