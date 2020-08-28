Son dakika! DENİZLİ Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! DENİZLİ Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandıDENİZLİ Devlet Hastanesi bahçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

28.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:47

Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

DENİZLİ Devlet Hastanesi bahçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay bugün saat 12.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri Acil Servis önünde karşılaşınca önce sözlü tartışma başladı. Hakaretler ve küfürlerin ardından tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi, hastane bahçesinde birbirlerine sopalarla ve bıçakla saldırdı. Kavga sebebiyle diğer hastalar da büyük bir panik yaşadı. Özel güvenlik görevlileri olaya müdahale edemezken, ihbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri birbirlerine saldıran grubu güçlükle ayırdı. Kavgada aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaralanan bir kişi acil serviste tedaviye alınırken, polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! DENİZLİ Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be Politika
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü Spor
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Spor
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Dönmez Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Hande Erçel Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Caner Erkin Lionel Messi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Çocuk Eylül İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika! DENİZLİ Hastane bahçesindeki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 19:47:29. #1.15#
title