Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı
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Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Son dakika! Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 16'sı tutuklandı.

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Nisan haftasında kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda bir evin banyo giderine dökülmeye çalışılan 70 uyuşturucu hap, diğer evlerde 500 gram esrar, bir otomobilin teyp kısmına saklanmış bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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