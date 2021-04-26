Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
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Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 19 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 27 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda; 5 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, bir miktar satışa hazır metamfetamin, esrar, eroin ve ecstasy hap, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1510 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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