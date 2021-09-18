Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Denizli'de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Pamukkale ilçesindeki Topraklık Mahallesinde ikinci el eşya alım satımı yapılan bir dükkan ile Karaman Mahallesindeki bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Okulların yoğun olduğu bölgeye yakın mesafedeki iş yerinde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, adreslerdeki 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan üçü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken geçen hafta cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Y.Y, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.