Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
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Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

15.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:58
Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Son dakika gündem haberi... DENİZLİ'de polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin içinde bulundukları otomobilin ön cam sileceğinin alt kısmında bulunan bölmede 518 adet uyuşturucu hap buldu.

DENİZLİ'de polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin içinde bulundukları otomobilin ön cam sileceğinin alt kısmında bulunan bölmede 518 adet uyuşturucu hap buldu.Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheliden 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente başka illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin otomobilini durdurdu. Aramada, otomobilin ön cam sileceğinin alt kısmında bulunan plastik bölme içerisine gizlenmiş bir poşet içerisinde 518 adet uyuşturucu hap, 102 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bağlantılı olduğu tespit edilen 28 kişi daha yakalandı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 555 gram metamfetamin, 151 gram eroin, 92 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 600 gram esrar, 33 birim bonzai ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Son dakika: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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