Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24-30 Mayıs'ta düzenlenen farklı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu