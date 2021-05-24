Son Dakika | Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Mayıs'ta çevre illerden kente uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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