Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
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Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

07.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:46
Son dakika... Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirdiği ve satışını yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışmada kiralık bir araçla İstanbul'dan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan araçta yapılan aramada 438 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kentte dağlık alana düzenlenen operasyonda da gömülü halde 3 kilo 27 gram esrar ele geçirildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri hakimlikçe tutuklanırken diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 kişiden 10'unun tutuklandığı, 14'ünün savcılık talimatıyla, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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