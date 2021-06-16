Son dakika... Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildi
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Son dakika... Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildi

Son dakika... Denizli'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait parçaların da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait parçaların da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri, Gürlek Mahallesi'nde E.K. (67) ile M.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait 91 parça, 1 alın süsü, 1 pişmiş toprak testi ve 13 bronz obje bulundu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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