Son dakika! Denizli'de Yunan işgalinde hayatlarını kaybedenler unutulmadı
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Son dakika! Denizli'de Yunan işgalinde hayatlarını kaybedenler unutulmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de 1921'deki Yunan işgali sırasında hayatlarını kaybedenler anıldı.

Son dakika! Denizli'de Yunan işgalinde hayatlarını kaybedenler unutulmadı
16.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:56

Denizli'de 1921'deki Yunan işgali sırasında hayatlarını kaybedenler anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı" düzenlendi.

Programa katılanlar Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde mezarların bulunduğu belirtilen bölgeyi ziyaret etti.

Ziyarete Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ve Prof. Dr. Yusuf Kılıç ile beraberindekiler katıldı.

"83 vatandaşımız yakılarak katledildi"

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, burada yaptığı açıklamada, Milli Mücadele döneminde Denizli'nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini açıkladı.

Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasını işgali esnasında çok büyük zulüm ve katliamlar yaptığını anlatan Tok, şunları söyledi:

"Yunan işgali sırasında büyük katliamlar var. Bunun biri Buldan'ın şu anda tamamen yakılmış, yıkılmış ve terk edilmiş olan Direbolu köyüdür. Direbolu, Yunan katliamında insanların camiye doldurularak katledildiği vahşi bir olay. İkinci önemli olay ise Çivril'in Cabar köyüdür. Yunan askerleri Cabar köyünü bir gece baskınıyla 83 kişiyi çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkeği katlederek yakmıştır. Köy daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Şu anda bulunduğumuz alan 83 canımızın, şehidimizin yatmış olduğu bir mezarlıktır."

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman tarihe ve geçmiş değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi.

Milli Mücadele döneminde, Alaşehir üzerinden 5 Temmuz 1920'de hareket eden Yunan işgal güçlerinin, Buldan ve Güney ilçelerini işgalinin ardından Çivril'e yöneldiği, ilçeyi ilk olarak 18 Ocak 1921'de işgal ettiği, halkın karşı koymasıyla 17 Ocak'ta çekildiği, 1 Nisan 1921'deki ikinci işgalin ise 30 Ağustos 1922'ye kadar sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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