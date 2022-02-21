Son dakika! Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, tavanda bulunan lambanın altına saklanmış 250 uyuşturucu hap, diğer adreste ise 10 bin uyuşturucu hap ve 10 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.