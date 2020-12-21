Son dakika! Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.
Polis, zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek