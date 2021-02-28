Son dakika: Denizli'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi günlük kiralanan dairede ölü bulundu
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Son dakika: Denizli'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi günlük kiralanan dairede ölü bulundu

28.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:18
Son dakika: Denizli'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi günlük kiralanan dairede ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan dairede uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan dairede uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi ölü bulundu.

Fesleğen Mahallesi'nde apart olarak kullanılan binadaki günlük kiralanan dairede kalan Himmet Şahin'in (31) sabah saatlerinde yatağında hareketsiz olduğunu gören kız arkadaşı D.D, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in yanında uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Uyuşturucudan öldüğü öne sürülen Şahin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

D.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin narkotik köpeği Jiby ile dairede yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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