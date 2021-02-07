Son Dakika | Denizli'de trafik kazasında yaralanan kişi 17 ay sonra hastanede hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde 17 ay önce motosikletiyle trafik kazası geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 17 ay önce motosikletiyle trafik kazası geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir çay ocağında çalışan Özgür Efe (35), önceki yıl eylül ayında Balçıkhisar Mahallesi'nde motosikletiyle trafik kazası geçirdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Efe, son olarak sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, yaşam savaşını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Efe'nin cenazesi Emirhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek