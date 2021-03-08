Son dakika: Denizli'de tekstil fabrikasında yangın çıktı
08.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:55
Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hacı Eyüplü Mahallesinde havlu bornoz üreten tekstili fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek