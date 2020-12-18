Son dakika: Denizli'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan getirdikleri tarihi eserleri Denizli'de satmak isteyen kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda bedensel engelli E.D. (57) ve A.Y. (52) ile A.Y'nin (40) bulunduğu otomobil, Tavas'ta durduruldu.

Otomobildeki aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait heykel ve şamdanların da olduğu 88 obje ile 968 sikke ele geçirildi.

Zanlılar işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu