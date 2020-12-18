Son dakika: Denizli'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Denizli'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

18.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:37
Son dakika: Denizli'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan getirdikleri tarihi eserleri Denizli'de satmak isteyen kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda bedensel engelli E.D. (57) ve A.Y. (52) ile A.Y'nin (40) bulunduğu otomobil, Tavas'ta durduruldu.

Otomobildeki aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait heykel ve şamdanların da olduğu 88 obje ile 968 sikke ele geçirildi.

Zanlılar işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Öykü Çelik Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Denizli'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:37:39. #1.15#
title