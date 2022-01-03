Son dakika: Denizli'de son bir haftada 2'si ölümlü 106 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Son dakika: Denizli'de son bir haftada 2'si ölümlü 106 trafik kazası meydana geldi

Son dakika: Denizli'de son bir haftada 2'si ölümlü 106 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü, 60'ı maddi hasarlı ve 46'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 108 ayrı trafik kazası meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de son bir hafta içerisinde 2'si ölümlü, 60'ı maddi hasarlı ve 46'sı yaralanmalı olmak üzere toplam 108 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 27 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 20 bin 33 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 192'si hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 108 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 2'si ölümlü, 46'sı yaralanmalı, 60'ı ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Öte yandan; ekipler tarafından 120 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

Son dakika: Denizli'de son bir haftada 2'si ölümlü 106 trafik kazası meydana geldi

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