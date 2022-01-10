Son dakika: Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü 124 trafik kazası meydana geldi - Haberler
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Son dakika: Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü 124 trafik kazası meydana geldi

Son dakika: Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü 124 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Denizli'de son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü, 57'si maddi hasarlı ve 67'si yaralanmalı olmak üzere toplam 125 ayrı trafik kazası meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü, 57'si maddi hasarlı ve 67'si yaralanmalı olmak üzere toplam 125 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 3 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Trafik ekipleri tarafından 19 bin 926 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 442'si hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 125 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 1'i ölümlü, 57'si maddi hasarlı ve 67'si yaralanmalı olduğu açıklandı.

Öte yandan; ekipler tarafından 134 okul servisi denetlenirken, 10 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

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