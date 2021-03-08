Son dakika: Denizli'de son 1 haftada 114 trafik kazası meydana geldi
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Son dakika: Denizli'de son 1 haftada 114 trafik kazası meydana geldi

08.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:49
Son dakika: Denizli'de son 1 haftada 114 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberleri... Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı, 51'i yaralanmalı olmak üzere toplam 114 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı, 51'i yaralanmalı olmak üzere toplam 114 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 01 ile 07 Mart 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 342 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 433 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 114 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 51'inin yaralanmalı, 63'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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