Son dakika... Denizli'de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Denizli'de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi

15.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:14
Son dakika... Denizli'de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberlerine göre Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 50'si yaralanmalı olmak üzere toplam 106 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 50'si yaralanmalı olmak üzere toplam 106 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 08 ile 14 Mart 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 487 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 604 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 106 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 50'sinin yaralanmalı, 56'sının maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Denizli'de son 1 haftada 106 trafik kazası meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:14:47. #1.15#
title