Son Dakika: Denizli'de silahlı kavga; 1 yaralı
Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de çıkan silahlı kavgada yaralanan Dalyan A., otomobiliyle geldiği hastanede tedavi altına alındı.
26.08.2020 04:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 04:18
DENİZLİ'de çıkan silahlı kavgada yaralanan Dalyan A., otomobiliyle geldiği hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Raşit U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaynak: DHA