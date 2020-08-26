Son Dakika: Denizli'de silahlı kavga; 1 yaralı
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Son Dakika: Denizli'de silahlı kavga; 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de çıkan silahlı kavgada yaralanan Dalyan A., otomobiliyle geldiği hastanede tedavi altına alındı.

26.08.2020 04:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 04:18

DENİZLİ'de çıkan silahlı kavgada yaralanan Dalyan A., otomobiliyle geldiği hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Raşit U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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Son Dakika: Denizli'de silahlı kavga; 1 yaralı

Kaynak: DHA

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