Son dakika... Denizli'de sahte döviz operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Denizli'de sahte döviz operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika... Denizli'de sahte döviz operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'de evinde 1421 adet sahte 50 sterlinlik banknot bulunan şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de evinde 1421 adet sahte 50 sterlinlik banknot bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kalpazanlık iddiası üzerine Pamukkale ilçesindeki bir evde arama yaptı.

Aramada, 1421 adet sahte 50 sterlinlik banknot ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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