Son dakika... Denizli'de mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü
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Son dakika... Denizli'de mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü

Son dakika... Denizli'de mermer ocağındaki iş kazasında 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında çalışırken üzerine mermer kütlesi düşen işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında çalışırken üzerine mermer kütlesi düşen işçi yaşamını yitirdi.

Belevi Mahallesi'nde özel bir işletmeye ait mermer ocağında çalışan işçilerden Sezai Ünlü (40), blok olarak kestiği mermer parçasının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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