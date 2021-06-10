Son Dakika | Denizli'de LÖSEV'e ait midibüsün devrildiği kazada yaralananlardan 20'si taburcu edildi

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Kale ilçesinde LÖSEV'e ait midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 20'sinin taburcu edildiği, tedavisi devam edenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde LÖSEV'e ait midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 20'sinin taburcu edildiği, tedavisi devam edenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Lösemili Çocuklar Vakfından (LÖSEV) yapılan yazılı açıklamada, hastalıkla ilgili tedavileri tamamlanan ve sağlıklarına kavuşan 22 genci taşıyan midibüsün Kale ilçesinde kaza geçirdiği hatırlatıldı.

Midibüsün muhtemelen yağmur ve mıcır nedeniyle kayarak kaza yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Allah'ın sevgili kulları olan çocuklarımızın tamamının sağlığı iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tavas ve Denizli'deki hastanelerde ilk yardımları yapılmış ve gözlemde tutulmaktadırlar. Olaya hemen müdahale eden Kale, Tavas ve Denizli sağlık personeli, Denizli valimiz, il sağlık müdürümüz ve iI emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Denizli-Muğla kara yolunun Kale ilçesi çıkışında dün kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki yaşları 15 ile 20 arasındaki 22 kişi, sürücü ve 2 görevli yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek