Son dakika... Denizli'de koronavirüs tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti
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Son dakika... Denizli'de koronavirüs tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti

03.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:59
Son dakika... Denizli'de koronavirüs tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti

Son dakika haber: TÜRKİYE Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı Rayif Kurşunoğlu (53), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rayif Kurşunoğlu, geçen 10 Aralık'ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Kurşunoğlu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Kurşunoğlu, entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Kurşunoğlu'ndan bu sabah acı haber geldi. Kurşunoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Türk Sağlık-Sen, Kurşunoğlu'nun ölümünün ardından sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli Şube Başkanımız Rayif Kurşunoğlu Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır dileriz. Teşkilatımızın başı sağ olsun" denildi.

Rayif Kurşunoğlu'nun, yarın Denizli'nin Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.


- Denizli
Son dakika... Denizli'de koronavirüs tedavisi gören sendika başkanı, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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