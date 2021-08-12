Son dakika! Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı
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Son dakika! Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı

Son dakika! Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürdüğü, kendi oğlunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürdüğü, kendi oğlunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kocabaş Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşinin annesi Sultan Duran'ı (59) öldürdüğü, 3 yaşındaki oğlunun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 5 Ağustos'tan bu yana aranan A.A (33), jandarma ekibi tarafından düzenlenen operasyonla Isparta'da yakalandı.

Denizli'ye getirilen zanlı, karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada olayda yaralanan çocuğun, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kocabaş Mahallesi'nde, 5 Ağustos'ta, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve giden A.A, kayınvalidesi Sultan Duran'a tabancayla ateş açmıştı. Seken kurşunlardan biri A.A'nın 3 yaşındaki oğlu A.A'ya isabet etmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Duran, hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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