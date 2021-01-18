Son dakika! Denizli'de karda mahsur kalan köpekleri jandarma kurtardı
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Son dakika! Denizli'de karda mahsur kalan köpekleri jandarma kurtardı

18.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:26
Son dakika! Denizli'de karda mahsur kalan köpekleri jandarma kurtardı

Son dakika haberleri: Denizli'nin Honaz ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yolun kapanması sonucu mahsur kalan anne köpek ile 2 yavrusu, jandarma tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı yolun kapanması sonucu mahsur kalan anne köpek ile 2 yavrusu, jandarma tarafından kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıkaraçay Mahallesi'nde etkili olan kar yağışından dolayı yolun kapanması sonucu köpeklerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Donmak üzere olan anne ve iki yavru köpek, jandarma ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personelinin "Dostlar bize emanet" sloganı ile hayvanlara sahip çıkmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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