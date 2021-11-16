Son dakika haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Akhan Mahallesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Akhan Şubesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kediyi kurtardı.

Kedi daha sonra veteriner hekim kontrolünün ardından salıverildi.

Son dakika haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Son Dakika Haberleri

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