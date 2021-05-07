İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çıtak Mahallesi'nde İsmail Y, aralarında husumet olduğu öğrenilen Zeynel K. ve kardeşi İbrahim K. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y, Zeynel K'yi karnından, İbrahim K'yi de kolundan bıçakladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan İsmail Y, Zeynel K'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu yaralandı.

Kavgada Zeynel K'nin yakını Sezai K, İsmail Y'nin ağabeyi Mehmet Y. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan İsmail Y, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine, Sezai K. Denizli Devlet Hastanesine, Zeynel K. ve İbrahim K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İsmail Y, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, İsmail Y'nin ağabeyi Mehmet Y'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden İsmail Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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