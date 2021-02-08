Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

08.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:16
Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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