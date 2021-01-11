Son Dakika | Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

11.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:52
Son Dakika | Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Sabit ve ankesörlü hatlardan FETÖ üyeleriyle görüştükleri öne sürülen 2 eski asker, 2 eski askeri okul öğrencisi, eski polis koleji öğrencisi ile halen görevde olan infaz ve koruma başmemurunun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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