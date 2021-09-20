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Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberi... DENİZLİ'de polisin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen ve aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, memur, polis ile askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 11 kişiden 2'si tutuklandı.

DENİZLİ'de polisin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen ve aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, memur, polis ile askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 1 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edildiği belirlenen 3 öğretmen, 1 memur ile 1'i askeri okuldan diğer 4'ü polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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