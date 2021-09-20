Son dakika... Denizli'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 1 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edildiği belirlenen 3 öğretmen, 1 memur ile 1'i askeri okuldan diğer 4'ü polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri