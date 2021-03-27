Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı
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Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan eyleme hazırlandığı değerlendirilen örgüt üyesi tutuklandı.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan eyleme hazırlandığı değerlendirilen örgüt üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi M.Ç'nin (30) kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eylem hazırlığı yaptığı belirlenen M.Ç, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada aralarında patlayıcı yapımına ilişkin bilgilerin de bulunduğu dijital belgeler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı
Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı
Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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