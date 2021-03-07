Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2)

07.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:04
Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2)

Son dakika gündem haberi: TUTUKLANDIDenizli'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan ve ertesi gün Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınan Osman Ayvaz (27) jandarmadaki ifadesinde boşandığı eşi Fatma Kovan'dan ayrıldığı için çok pişman olduğunu, onu çok sevdiğini, yeniden...

TUTUKLANDI

Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan ve ertesi gün Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınan Osman Ayvaz (27) jandarmadaki ifadesinde boşandığı eşi Fatma Kovan'dan ayrıldığı için çok pişman olduğunu, onu çok sevdiğini, yeniden bir arada yaşamak istediğini ancak kendisini reddedince sinirlerine hakim olamayıp tüfekle öldürdüğünü söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çal Adliyesi'ne sevk edilen  Ayvaz, tutuklandı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Halis Özkahya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:05:03. #1.15#
title