Son dakika... Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika... Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

20.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:30
Son dakika... Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaatta çay yaparken elektrik akımına kapıldığı belirtilen işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaatta çay yaparken elektrik akımına kapıldığı belirtilen işçi yaşamını yitirdi.

Şemikler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçilerden Erol Altıngeyik (40), binanın 8. katında semaverle çay hazırlamak isterken elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Altıngeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, inşaatta çalışanların ifadesini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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