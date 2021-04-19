Son dakika... Denizli'de dört katlı binanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika habere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart olarak kullanılan binanın çatısında yangın çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart olarak kullanılan binanın çatısında yangın çıktı.

Yunusemre Mahallesi 6404 Sokak'ta bulunan binanın çatısında tamiratta kullanılan izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekibi müdahale etti.

Binada yaşayanlar itfaiye tarafından tahliye edildi.

Diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında çatı ve bazı dairelerde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek