Son dakika! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika! Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Çardak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Azmi Şahin (65) idaresindeki traktör, Beylerli Mahallesi yakınlarında ormanlık alana devrildi.

Traktörün altında kalan Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şahin'in cenazesi, sağlık ve jandarma ekiplerince çıkartılarak Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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