Son dakika: Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika: Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika: Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Arif Uzkuç idaresindeki otomobil, D 585 kara yolu yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uzkuç, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uzkuç'un cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesi Aşağı Görle Mahallesi'nde toprağa verildi.???????

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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