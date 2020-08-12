Son Dakika: Denizli'de devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
12.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:45
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uğur Özdemir idaresindeki 20 ABJ 311 plakalı otomobil, Pamukkale yolunda devrilerek ters döndü.
Otomobilin yanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Kaza yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yanarak hayatını kaybettiği tespit edilen Özdemir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA