SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?

12.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:55
SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki deprem üssü neresi? Denizli'nin hangi ilçesi? Merak edildi. Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Depremin şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli'ye göre deprem büyüklüğü kaç?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Ocak 2021 Salı günü Denizli'de deprem mi oldu merak ediliyor. Peki bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün 12 Ocak Salı saat 09:30 civarında Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü AFAD'a göre Pamukkale-Denizli olarak açıklandı.

DENİZLİ DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesinin Karateke mahallesidir. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise depremin merkez üssü Pamukkale Denizli'dir.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

AFAD'ın son dakika depremlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

Kandilli'nin son dakika depremlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?
SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?
Haber Yorumları (1)
İSTANBULDEPREM: Bugün orda deprem olmuş yarın istanbulda
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlker Başbuğ Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Kanye West Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:02:26. #1.14#
title