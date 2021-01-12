SON DAKİKA: Denizli'de deprem oldu! 12 Ocak Denizli depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki deprem üssü neresi? Denizli'nin hangi ilçesi? Merak edildi. Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Depremin şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli'ye göre deprem büyüklüğü kaç?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Ocak 2021 Salı günü Denizli'de deprem mi oldu merak ediliyor. Peki bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün 12 Ocak Salı saat 09:30 civarında Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü AFAD'a göre Pamukkale-Denizli olarak açıklandı.

DENİZLİ DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesinin Karateke mahallesidir. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise depremin merkez üssü Pamukkale Denizli'dir.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

AFAD'ın son dakika depremlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

Kandilli'nin son dakika depremlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.