Son Dakika: Denizli'de Deprem mi oldu? Ege'de deprem oldu mu? Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Son Dakika: Denizli'de Deprem mi oldu? Ege'de deprem oldu mu? Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

12.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:56
Son Dakika: Denizli'de Deprem mi oldu? Ege'de deprem oldu mu? Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son Dakika: Deprem mi oldu? Denizli de deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde Deprem oldu? Ne zaman deprem oldu? Can ve mal kaybı var mı? Kandilli ve AFAD deprem verileri nelerdir? Kandilli rasathanesi deprem şiddeti nedir? AFAD deprem şiddeti nedir?

Son Dakika: Deprem mi oldu? Denizli de deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?Kaç büyüklüğünde Deprem oldu? Nerede deprem oldu? Ne zaman deprem oldu? Can ve mal kaybı var mı? Kandilli ve AFAD deprem verileri nelerdir? Kandilli rasathanesi deprem şiddeti nedir? AFAD deprem şiddeti nedir?İşte detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan alınan son dakika haberine göre merkez üssü Denizli Pamukkale'de olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.30'da meydana gelmiştir.

Şu an için sadece depremin şiddeti 4.0 olarakbilinmektedir.

AFAD VERİLERİNE GÖRE DENİZLİDE Kİ DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

AFAD'dan alınan son dakika haberine göre merkez üssü Denizli Pamukkale'de olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.30'da meydana gelmiştir.

Son Dakika: Denizli'de Deprem mi oldu? Ege'de deprem oldu mu? Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde Deprem oldu?

AFAD DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE DENİZLİ'DE Kİ DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Kandilli'den alınan son dakika haberine göre merkez üssü Denizli Karateke Honaz'da olan 3.9büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.30'da meydana gelmiştir.

Son Dakika: Denizli'de Deprem mi oldu? Ege'de deprem oldu mu? Ege'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde Deprem oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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