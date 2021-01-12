Son Dakika: Denizli'de deprem! Denizli'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Sabah saatlerinde Ege Bölgesi'nde korkutan deprem! Denizli'de deprem! Denizli'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Denizli'de yaşanan depremde ölü ve yaralı var mı?

Depremin 7.24 km derinlikte meydana gelen depremde ölü ve yaralı var mı? Denizli'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DENİZLİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Denizli, Pamukkale'de deprem meydana geldi. 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde vatandaşlar endişelendi. Saat 09.30'da meydana gelen deprem verilerini haberimizde bulabilirsiniz.

DENİZLİ'DE DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Edinilen bilgilere göre Denizli, Pamukkale'de meydana gelen depremde ölü ve yaralı bulunmamaktadır. 4.0 büyüklüğündeki depremin detaylarını haberimizden inceleyebilirsiniz.