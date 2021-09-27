Son dakika haberleri... Denizli'de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de terör örgütü üyelerine ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY, PKK/KCK ve Deaş terör örgütü üyelerine ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 3 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şüpheli örgüte ait hücre evinde yakalandı.

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgütüne finansman sağladığı belirlenen 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

FETÖ firarisi olarak kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

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