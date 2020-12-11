Son dakika... Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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Son dakika... Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

11.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:38
Son dakika... Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde 9 Aralık'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan mermer firmasında işçi olarak çalışan Ahmet Daştemir (28), ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daştemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından kaçan Y.K. (32) dün gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:42:12. #1.14#
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