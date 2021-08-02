Son dakika: Denizli'de 694 farklı asayiş olayında 541 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 249 bin 274 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 249 bin 274 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 115 kişi yakalanırken, 694 farklı asayiş olayında ise 541 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 26 Temmuz ile 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 249 bin 274 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 115 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 100 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 49 adet muhtelif fişek, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 694 farklı asayiş olayında ise 541 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı