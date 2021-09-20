Son dakika! Denizli'de 693 farklı asayiş olayında 445 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Denizli'de 693 farklı asayiş olayında 445 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Denizli'de 693 farklı asayiş olayında 445 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 233 bin 394 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 233 bin 394 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 121 kişi yakalanırken, 693 farklı asayiş olayında ise 445 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 13 ile 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 233 bin 394 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 121 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 105 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 8 adet fişek, 2 delici alet, 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı su sayacı, 3 adet çalıntı matkap, 1 adet çalıntı el dürbünü ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen bin 900 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 693 farklı asayiş olayında ise 445 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Son dakika! Denizli'de 693 farklı asayiş olayında 445 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Denizli'de 693 farklı asayiş olayında 445 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Denizli'de 693 farklı asayiş olayında 445 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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